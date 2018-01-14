Контроль потерян: "Арсенал" впервые в истории проиграл "Борнмуту"

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Контроль потерян: "Арсенал" впервые в истории проиграл "Борнмуту"

Лондонский "Арсенал" в 23 туре чемпионата Англии ожидал выезд на "Виталити" для противостояния с местным "Борнмутом". В заявке на матч не было двух лидеров "канониров": Алексиса Санчеса и Месута Озила – первый из них уже одной ногой в другом клубе, а немец незадолго до игры травмировался. Обеим коллективом очень нужны были 3 очка – "Борнмут" в противном случае рисковал оказаться в зоне вылета, а "Арсенал" мог существенно отстать от четвертой строчки, дающей право играть в Лиге Чемпионов следующего сезона.

Уже на первых минутах хозяева организовали перспективную вылазку, которая завершилась ударом Смита с линии штрафной – немного неточно. "Канониры" ответили поопаснее: Ляказетт ворвался в штрафную по правому краю и отпасовал на противоположную сторону, где Мэйтленд-Найлз накрутил защитников и проверил на прочность перекладину ворот "Борнмута".

Вскоре "Арсенал" взял под контроль мяч, подолгу перекатывая его вблизи владений хозяев. Напряжение в штрафной "Борнмута" возникало, в основном, после стандартных положений, акцентированных позиционных атак в исполнении подопечных Венгера долгое время не было. За 10 минут до перерыва вернейший момент забить упустил Уэлбек, не сумев реализовать выход один на один с Беговичем. А уже в следующей атаке Мустафи опасно пробил головой после навеса с углового и лишь немного не попал в створ.

Активизировались и "вишни" на последних минутах первого тайма, проведя несколько очень качественных атак. В одной из них Чемберс лишь в последний момент выбил мяч у Фрэйзера, готового уже пробивать дальний угол ворот Чеха.

Вторая половина началась на встречных курсах, борнмутцы увлеклись атакой и поплатились за это. Убежали в контрнаступление "канониры", Ивоби разрезающим пасом вывел Бельерина один на один с Беговичем, а испанец с рикошетом от голкипера открыл счет в матче – 0:1.

Хозяева сразу бросились отыгрываться, увеличивая скорости своих атак на всех участках поля. Особенно активничал Айб на правом фланге, однако защита "Арсенала" хладнокровно справлялась со всеми попытками "Борнмута" ворваться в их штрафную. Тем неожиданнее стала голевая комбинация "вишен": Фрэнсис обыгрался с партнером на фланге и прострелил в центр штрафной, где Уилсон оказался расторопнее Чеха и двух защитников "канониров", отправив мяч в сетку – 1:1.

Только начал "Арсенал" перестраиваться на игру в два центральных защитника, как тут же получили лондонцы вторую пробоину. Последовал заброс в штрафную на Уилсона, тот аккуратно принял мяч и сделал скидку в центра на Айба, а Джордан хлестким ударом прошил защиту и голкипера гостей – 2:1.

Лондонцы долгое время не могли прийти в себя, не говоря уже о каком-то штурме ворот "Борнмута". Лишь за несколько минут до конца основного времени хозяева отошли к своим владениям, однако у "Арсенала" не получалось проникнуть в штрафную соперника. Таким образом, подопечные Эдди Хау спокойно довели матч до победы, одержав тем самым первую в истории викторию над "Арсеналом".

"Борнмут" –  "Арсенал" – 2:1

Голы: Бельерин, 52 – 0:1, Уилсон, 70 – 1:1, Айб, 74 – 2:1

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Стив Кук, Аке, Смит, Льюис Кук, Гослинг, Дэниэлс (Муссе, 63), Айб (Пью, 86), Фрэйзер, Уилсон (Афобе, 91).

"Арсенал": Чех, Чемберс (Рэмзи, 74), Мустафи, Холдинг, Бельерин, Джака, Уилшер, Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Уолкотт, 77), Уэлбек, Ляказетт.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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