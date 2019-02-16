Конвейер талантов. Почему "Аякс" невозможно убить

Прошлым летом семеро талантливейших звёзд «Аякса» получили приказ явиться в комнату при тренировочном комплексе клуба. Здесь их уже поджидали Эдвин ван дер Сар – в прошлом великий голкипер, а нынче успешный исполнительный директор, и Марк Овермарс – когда-то скоростной вингер, а теперь исполняющий роль спортивного директора. Что они хотели? Показать небольшой фильм.

О чём? Всё просто. Каждый игрок получил «в пару» знаменитую фигуру из богатой истории «Аякса». Их могли объединять позиция, национальность или, в одном случае, кровные узы.

Андре Онана в «партнёры» получил ван дер Сара. Форвард Каспер Дольберг – Златана Ибрагимовича. Джастину Клюйверту напомнили об отце Патрике. Френки де Йонгу в пару дали Кристиана Эриксена, а Маттейсу де Лигту – Барри Хюльсхоффа, защитника из непобедимой команды семидесятых.

Как рассказал сам ван дер Сар, идея заключалась в том, чтобы «показать им, как стать легендой «Аякса» и Голландии». Фильм должен убедить не поддаваться искушению и не уезжать в Англию, Испанию или Италию – хотя бы пару лет. Он должен мотивировать «остаться вместе, выигрывать трофеи здесь, а затем уже думать о переезде».

И тактика сработала. Шестеро футболистов остались, чтобы в конце концов противостоять «Реалу» в плей-офф ЛЧ. Де Лигт в защите, Де Йонг в атаке.

Только один из них в итоге ушёл, не дождавшись – по иронии, именно Клюйверт, который решил перебраться в «Рому». Хоть в «Аяксе» и прекрасно понимают, что юноша со знаменитой фамилией хочет дистанцироваться от отца и сделать себе имя сам, определённая обида всё же чувствуется. Не потому что Джастин ушёл, а потому что ушёл так рано.

«Если игрок соглашается на трансфер спустя всего полгода в основе, это очень разочаровывает», – признался Сайд Ауали, директор знаменитой академии «Де Тукомст».

В январе появилось новое видео – на это раз для всего остального мира. Его выложили в социальных сетях. Длинной всего в минуту, оно демонстрирует «особые таланты» де Йонга – по мнению главного тренера Эрика тен Хага. «Френки Футуро» существует как дань уважения игроку, которого подписала «Барселона». Безусловно, де Йонг – это лучик надежды в «Аяксе». Футболист настолько талантливый, что его вновь и вновь сравнивают с Йоханом Круиффом. Но никто не расстраивается, что он уходит. «Барселона, наслаждайся будущим – как делаем мы», – было написано в официальном аккаунте Twitter.

Когда летом непременно уйдёт и де Лигт – игрок, который в клубе с восьмилетнего возраста – его тоже никто не будет обвинять. 20-летний защитник очень интересен целому ряду клубов АПЛ, или он может присоединиться к соотечественнику в «Барсе» или же Криштиану Роналду в «Ювентусе».

В любом случае грустить никто не будет. Разве что тен Хаг про себя посетует на то, что не дано ему поработать с такими талантами, когда они по-настоящему раскроются. Это не новая история для «Аякса». Можно сказать, что так было всегда: в 1973 сам Круйфф ушёл в «Барселону». С того времени целый полк будущих звёзд разъехался по всему миру: Йохан Нескенс, Марко ван Бастен, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс, Клюйверт, Весли Снайдер, Рафаэль ван дер Варт, Эрисен, Ибрагимович, Вертонген, Суарес…

Формула успеха сейчас висит на стене офиса тен Хага – напротив ряда чёрно-белых фотографий Ринуса Михелса – творца великой команды семидесятых, Круиифа и луи ван Гала, который в девяностых вернул голландцам величие.

Когда мы указываем на стену, тен Хаг смеётся: «да, стандарт они задают нехилый». Но в разговоре о «Ajacied» – этакой главной миссии и девиза клуба – он остаётся серьёзен.

В чём «Ajacied» заключается? Формула, применимая ко всем выпускникам «Де Тукомст», а также тренерам и членам штаба, построена, как футбольная команда. Есть 11 принципов, расположенных в формации 4-3-3. Это и ответственность, и инициативность, и дисциплинированность и, конечно, умение наслаждаться тем, что делаешь.

И подход работает. В Европе нет команды с большим количеством многообещающих игроков – в этом плане она обходит и белградский «Партизан», и киевское «Динамо». По словам Сайда Ауали, по статистике 86% учеников академии получают профессиональные контракты – огромная цифра.

Миссия во многом не нова, но её всё время модифицируют. Процесс начался в 2011, когда Круйфф вернулся в клуб, который, по словам ван дер Сара, «больше не казался «Аяксом». Круйфф и набор игроков, которые за ним последовали, вернули приоритет развитию молодого таланта, оставили в прошлом раздутые контракты, попрощались со стареющими исполнителями и изменили клуб с самого фундамента.

«Мы всегда фокусируемся на человеке. Мы не думаем о возрастных группах, как делают в голландской ассоциации футбола или других клубах. Тренерам это принять тяжело, ведь им нужны результаты, однако мы ищем тех, кто будет думать о развитии игроков, о личностях, а не команде в целом». В клубе также осознали, что работать придётся быстрее, чем раньше. Если прежде Эредивизи покидали в возрасте 23-24 лет, то теперь редко кто дожидается, пока исполнится 20-21 год. «В 19 лет футболист уже должен играть в основе – а в 20 он уже собирает чемоданы»

Что это значит? Больше физического труда, никакой школы за пределами «Аякса». Теперь уроки проходят в «Де Тукомст» для того, чтобы не приходилось терять время на путь туда и обратно. Были переняты многие методы педагогики Монтессори, в результате чего возрастные группы смешались, а команда до 18 лет осталась в прошлом – «чтобы усилить давление на талант».

Вторая команда «Йонг Аякс» выступает во втором дивизионе, но за неё больше взрослые не играют – большинство участников ещё считаются тинэйджерами. «Процесс пришлось ускорить – им приходится быстрее расти».

Всё это подтверждает приоритеты современного «Аякса». Ауали считает, что его работа – и академии – не выращивать футболистов для основы клуба, а «сначала для «Аякса», затем для сборной, а затем для мирового уровня».

И порядок этот важен. «Аякс» не просто выращивает суперзвёзд – он думает о победах. Ван дер Сар в частности печётся о том, чтобы выпускники оставались как можно дольше, чтобы клуб как-то выиграл от плодов своих трудов. Поэтому ему пришлось увеличить зарплаты – так многие не будут соблазняться на предложения из-за рубежа. Поэтому «Аякс» думает о расширении, и уже открыл офис в Нью-Йорке и академию в ««Гуанчжоу R&F». Он также стремится найти новые способы монетизировать свой бренд.

Де Йонг и де Лигт сделали всё, что просилось в видео. Может они и не выиграли ничего, но и протащить «Аякс» в 1/16 финала ЛЧ многого стоит. Так они «отблагодарили» клуб, как выражается ван дер Сар. И когда за ними последуют остальные, команда не будет обижаться, а только пожелает всего наилучшего. А система будет работать и дальше. Всё-таки в этом ведь и заключается «Аякс» – здесь нет одного таланта или одного хорошего поколения, здесь не останавливаются никогда. Поэтому уход звёзд в другие клубы не только полезен, но и необходим.

«Мы должны освободить место для других. Если футболисты задержатся, новый талант не сможет пробиться. И механизм остановится».

В подтверждение своих слов ван дер Сар привёл пример Дэви Классена, который в 24 года был капитаном. Тогда в клубе многое возлагали на юного полузащитника Донни ван де Бека. «Донни говорил: «Ну всё, Дэви, пришло время уходить». И Классен ушёл – в «Эвертон». А ван де Бек сейчас выступает в ЛЧ. Ещё один игрок с конвейера талантов благодарит родную команду за оказанное доверие.

Юрий Сергеев

