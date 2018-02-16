"Коньяспор" – "Бешикташ" - 1:1 (обзор)

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"Коньяспор" – "Бешикташ" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и "Бешикташем".

Не пропустите: "Бешикташ" упустил победу над "Коньяспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 21 44
2 Истанбул ББ 21 43
3 Бешикташ 22 41
4 Фенербахче 21 41
5 Кайсериспор 21 35
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 21 31
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 21 26
11 Касимпаса 21 26
12 Акхисар Беледийе ГС 21 24
13 Генчлербирлиги 21 22
14 Аланьяспор 21 21
15 Коньяспор 22 21
16 Антальяспор 21 21
17 Османлыспор 21 19
18 Карабюкспор 21 12
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