"Коньяспор" – "Генчлербирлиги" - 3:0 (обзор)

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"Коньяспор" – "Генчлербирлиги" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и "Генчлербирлиги".

Не пропустите: "Коньяспор" в родных стенах разгромил "Генчлербирлиги". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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