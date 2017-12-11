"Коньяспор" на своём поле выиграл у "Карабюкспора"

В рамках 15-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" дома взял верх над "Карабюкспором", забив по голу в каждом из таймов.

"Коньяспор" - "Карабюкспор" - 2:0

Голы: Скубиц, 18 (пенальти) - 1:0, Милошевич, 90 - 2:0.

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