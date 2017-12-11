"Коньяспор" на своём поле выиграл у "Карабюкспора"
В рамках 15-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" дома взял верх над "Карабюкспором", забив по голу в каждом из таймов.
"Коньяспор" - "Карабюкспор" - 2:0
Голы: Скубиц, 18 (пенальти) - 1:0, Милошевич, 90 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|15
|32
|2
|Истанбул ББ
|15
|30
|3
|Фенербахче
|15
|29
|4
|Бешикташ
|15
|27
|5
|Кайсериспор
|15
|27
|6
|Гёзтепе АС Измир
|15
|27
|7
|Трабзонспор
|15
|25
|8
|Бурсаспор
|15
|24
|9
|Сивасспор
|15
|22
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|15
|19
|11
|Касимпаса
|15
|18
|12
|Аланьяспор
|15
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|15
|16
|14
|Османлыспор
|15
|14
|15
|Коньяспор
|15
|14
|16
|Антальяспор
|15
|14
|17
|Генчлербирлиги
|15
|12
|18
|Карабюкспор
|15
|8