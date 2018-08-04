"Коньяспор" объявил о расставании с Это’О

"Коньяспор" на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Самуэля Это’О.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. По словам технического директора клуба Ризы Чалымбая, такой шаг обсуловлен финансовыми проблемами "бело-зелёных".

37-летний Это’О выступал за "Коньяспор" с января 2018 года, сыграл 14 матчей и забил 6 голов.

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