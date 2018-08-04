"Коньяспор" объявил о расставании с Это’О
"Коньяспор" на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Самуэля Это’О.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. По словам технического директора клуба Ризы Чалымбая, такой шаг обсуловлен финансовыми проблемами "бело-зелёных".
37-летний Это’О выступал за "Коньяспор" с января 2018 года, сыграл 14 матчей и забил 6 голов.
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|М
|О
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|Фенербахче
|34
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|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
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|Сивасспор
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|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
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|Османлыспор
|34
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|Генчлербирлиги
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