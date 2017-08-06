"Коньяспор" победил "Бешикташ" в матче за Суперкубок Турции

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"Коньяспор" победил "Бешикташ" в матче за Суперкубок Турции

В матче за Суперкубок Турции чемпион страны "Бешикташ" уступил обладателю национального Кубка "Коньяспору". Решающий мяч в компенсированное время с пенальти забил Нейц Скубич. Стоит отметить, что "Коньяспор" впервые стал обладателем этого трофея.

"Бешикташ" - "Коньяспор" - 1:2 (0:1)

Голы: Траоре, 33 - 0:1, Тосун, 77 - 1:1, Скубич, 90+1 (с пенальти) - 1:2

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