"Коньяспор" победил "Бешикташ" в матче за Суперкубок Турции
В матче за Суперкубок Турции чемпион страны "Бешикташ" уступил обладателю национального Кубка "Коньяспору". Решающий мяч в компенсированное время с пенальти забил Нейц Скубич. Стоит отметить, что "Коньяспор" впервые стал обладателем этого трофея.
"Бешикташ" - "Коньяспор" - 1:2 (0:1)
Голы: Траоре, 33 - 0:1, Тосун, 77 - 1:1, Скубич, 90+1 (с пенальти) - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25