"Коньяспор" уступил "Ред Буллу", "Марсель" выиграл у "Гимарайнша"

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"Коньяспор" уступил "Ред Буллу", "Марсель" выиграл у "Гимарайнша"

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе I. "Ред Булл" в гостях был сильнее "Коньяспора", "Марсель" на своем поле победил "Гимарайнш".

"Марсель" Франция – "Гимарайнш" Португалия - 2:1 (1:1)
Голы: Мартинс, 17 - 0:1, Окампос, 28 - 1:1, Лопес, 76 - 2:1

"Марсель": Манданда, Рами, Камара, Эвра (Амави, 58), Абденнур, Окампос, Лопес, Сансон (Замбо-Ангисса, 82), Луис Густаво, Сарр, Жермен (Н`Жи, 88).

"Гимарайнш": Жоау Мигел, Жубал, Конан, Жоау Аурелиу, Валенте, Франсишку Рамуш (Элдер Феррейра, 63), Рафаэл Миранда (Селис, 79), Рафинья, Вакасо, Элдон, Мартинс 

"Коньяспор" Турция – "Ред Булл" Австрия - 0:2 (0:1)
Голы: Гульбрандсен, 5 - 0:1, Дабур, 80 - 0:2

"Коньяспор": Кырынтылы, Туран, Озторун, Скубиц, Филипович, Милошевич, Йонссон (Чамдалы, 71), Шахинер, Бурабия, Фофана (Эзекиэл, 76), Эзе (Араз, 62).

"Ред Булл": Вальке, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Минамино, 78), Вольф (Шлагер, 71), Самассеку, Бериша, Гульбрандсен (Жатковски, 88), Дабур.

Положение команд: Ред Булл - 7, Марсель - 6, Коньяспор - 3, Гимарайнш - 1.

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