"Коньяспор" в родных стенах разгромил "Генчлербирлиги"

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"Коньяспор" в родных стенах разгромил "Генчлербирлиги"

В рамках второго тура чемпионата Турции "Коньяспор" на своём поле крупно обыграл "Генчлербирлиги".

"Коньяспор" – "Генчлербирлиги" - 3:0

Голы: Араз, 24 - 1:0, Скубиц, 43 - 2:0, Араз, 53 - 3:0.

"Коньяспор": Кырынтылы, Скубиц, Озторун, Туран, Моке, Милошевич, Чамдалы, Шахинер (Эзекиэл, 77), Араз (Йонссон, 77), Фофана (Бора, 87), Бурабия.
 
"Генчлербирлиги": Хопф, Пехливан, Явру (Шкулетич, 46), Кларо, Политевич, Милинкович (Дуруэр, 46), Исса, Халили, Озкан (Ману, 46), Озек, Ранти.

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3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
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