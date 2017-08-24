"Копенгаген" - "Карабах" - 2:1, "Стяуа" - "Спортинг" - 1:5 (обзоры)

Смотрите видеообзоры ответных матчей за право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов между датским "Копенгагеном" и азербайджанским "Карабахом", а также румынским "Стяуа" и лиссабонским "Спортингом".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru