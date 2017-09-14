"Копенгаген" – "Локомотив": Стали известны стартовые составы

"Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Стали известны стартовые составы обоих клубов.

"Копенгаген": Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Куск, Грегуш, Зека, Вербич, Сотериу, Павлович.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Тарасов, Игнатьев, Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Михалик.

Матч состоится сегодня и начнется в 20:00 мск.

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