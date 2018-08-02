"Копенгаген", "Марибор", "Бордо" и "Рейнджерс" вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
Завершились еще несколько ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. В следующий круг вышли "Копенгаген", "Марибор", "Бордо" и "Рейнджерс".
"Копенгаген" (Дания) - "Стьярнан" (Исландия) - 5:0 (3:0) - первый матч - 2:0
Голы: Фишер, 4 - 1:0, Хольсе, 24 - 2:0, Кодро, 39 - 3:0, Кодро, 47 - 4:0, Кодро, 74 - 5:0
"Марибор" (Словения) - "Чихура" (Грузия) - 2:0 (0:0) - первый матч - 0:0
Голы: Захович, 70 - 1:0, Таварес, 90+6 - 2:0
"Бордо" (Франция) - "Вентспилс" (Латвия) - 2:1 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Камано, 9 - 1:0, Кунде, 48 - 2:0, Акиньеми, 66 - 2:1
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1 (0:0) - первый матч - 1:0
Голы: Катич, 53 - 1:0, Баришич, 89 - 1:1
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