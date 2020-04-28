Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер не исключил, что страна откажется от проведения матчей Евро-2020.
Напомним, что принять игры континентального первенства должен город Копенгаген.
Однако датской столице придётся сделать выбор между футбольным турниром и веломногодневкой "Тур де Франс".
Из-за переноса Евро-2020 на следующий год оба соревнования будут стартовать в одни и те же сроки.
Не пропустите: УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год. | http://soccernews.ru
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|5
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|Албания
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|Румыния
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1