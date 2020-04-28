Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020

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Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер не исключил, что страна откажется от проведения матчей Евро-2020.

Напомним, что принять игры континентального первенства должен город Копенгаген.

Однако датской столице придётся сделать выбор между футбольным турниром и веломногодневкой "Тур де Франс".

Из-за переноса Евро-2020 на следующий год оба соревнования будут стартовать в одни и те же сроки.

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