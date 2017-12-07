"Копенгаген" победил "Шериф" и завоевал путевку в плей-офф ЛЕ

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Копенгаген" победил "Шериф" и за счет личных встреч занял второе место, что обеспечило команде выход в плей-офф.

"Копенгаген" Дания – "Шериф" Молдова - 2:0 (0:0)

Голы: Сотериу, 56 - 1:0, Люфтнер, 59 - 2:0

"Копенгаген": Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич (Матич, 89), Сотериу, Сантандер (Павлович, 82), Фальк (Томсен, 81).

"Шериф": Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку (Домашкан, 62), Антон (Мугоша, 86), Брезовец (де Нойер, 55), Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.

Удаление: Маседа (69).

Положение команд: Локомотив - 11, Копенгаген - 9, Шериф - 9, Злин - 2.

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