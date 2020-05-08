Копенгаген подтвердил готовность провести матчи Евро-2020
Дания не стала отказываться от проведения матчей ближайшего Чемпионата Европы, хотя в конце апреля такой вариант допускался.
Датский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о готовности страны принять игры Евро летом 2021 года.
Таким образом, в Копенгагене состоятся четыре встречи континентального первенства, в том числе поединок третьего тура группового этапа между сборными Дании и России.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на следующий год. Турнир пройдёт в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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|3
|5
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|3
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|О
|1
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|3
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|Англия
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|4
|Россия
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|О
|1
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|3
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|3
|3
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|3
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