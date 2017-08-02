"Копенгаген" разгромил македонский "Вардар" и вышел в следующую стадию Лиги Чемпионов

Датский "Копенгаген" в меньшинстве разгромил македонский "Вардар" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

"Копенгаген" - "Вардар" - 4:1 (результат первого матча - 0:1)

Голы: Грегуш, 2 - 1:0, Николов, 19 - 1:1, Барсегян, 26 - 2:1 (автогол), Сантандер, 75 - 3:1, Сотириу, 88 - 4:1 (пенальти).

Удаление: Грегуш, 71 ("Копенгаген").

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышел "Башакшехир". | soccernews.ru