"Копенгаген" в товарищеском матче разгромил ЦСКА

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"Копенгаген" в товарищеском матче разгромил ЦСКА

В товарищеском матче датский "Копенгаген" разгромил московский ЦСКА со счётом 4:1.

"Копенгаген" (Дания) – ЦСКА (Россия) - 4:1

Голы: Фалк-Йенсен, 7 - 1:0, Кодро, 20 - 2:0, Гордюшенко, 51 - 2:1, Грегуш, 61 - 3:1, Кадрии, 70 - 4:1. 

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