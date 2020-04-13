"Копия папы": жена Карпина показала новорожденную дочь
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, опубликовала в инстаграме фото новорожденной дочери.
"Валерьевны. Даше - 4 дня, Саше - 6. Когда родилась Даша, мы думали - ну копия папа! Теперь мы увидели, что такое "копия папа". Первое, что сказал папа, когда Сашуля появилась на свет, и её, как полагается, положили мне на живот - "Смотри, какая она рыжая!" - написала девушка в посте.
Валерьевны Даше 4 дня, Саше 6. Когда родилась Даша, мы думали- ну копия папа! @vgkarpin Теперь мы увидели, что такое «копия папа» Первое, что сказал папа, когда Сашуля появилась на свет, и ее, как полагается, положили мне на живот- «Смотри, какая она рыжая!» #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #маматроихдетей #motherhood #stayhome #stayathome #сидимдома #сидидома #карантин #quarantine #новорожденный #newborn
Напомним, что 51-летний Карпин сообщил о рождении ребёнка 4 апреля. Для него это пятая дочь.
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