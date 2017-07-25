Корал Симанович - модель и подруга Серхи Роберто

Отношения между универсалом каталонской "Барселоны" Серхи Роберто и израильской моделью Корал Симанович зародились благодаря инстаграму - именно в социальной сети пара и познакомилась. Вместе они, несмотря на то, что девушка продолжает заниматься своей карьерой, разъезжая при этом по всему свету, находятся уже более трех лет. Поэтому сомневаться в серьезности этих отношений не приходится. Это и дает нам повод сделать Симанович очередной героиней нашей рубрики.

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