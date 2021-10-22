Кордоба назвал двух сильнейших футболистов, против которых играл

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Кордоба назвал двух сильнейших футболистов, против которых играл

Фото инстаграм Джона Кордобы

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, какие топ-игроки противостояли ему на футбольном поле.

"Лучший футболист, против которого приходилось играть? Их много! Назову, пожалуй, Криштиану Роналду и Левандовски. Топ-игроки, с ними было проблематично", - сказал Кордоба.

"Краснодар" купил 28-летнего колумбийца у "Герты" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2025 года. В составе "быков" форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: Кордоба объяснил, почему перешёл в "Краснодар". | http://soccernews.ru
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