Кордоба объяснил, почему перешёл в "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба назвал причины своего перехода в российский клуб прошедшим летом.
"Почему решил переехать в Россию? Потому что узнал о проекте "Краснодара" - он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растёт и может стать лучше. Нужно развиваться и смотреть вперёд с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге Чемпионов, так что я слышал и о "Краснодаре". К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я ещё узнаю Россию.
Гончаренко - ещё одна причина, почему я перешёл в "Краснодар". Я знал, с кем предстоит работать, и мне всё нравится. У Гончаренко чёткая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно тёплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру", - сказал 28-летний колумбиец.
"Краснодар" купил форварда у "Герты" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2025 года.
В составе "быков" Кордоба забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
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