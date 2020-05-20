Корейский клуб оштрафуют за использование секс-кукол на трибунах

Южнокорейский "Сеул" получит штраф за использование секс-кукол на трибунах во время игры.

Как сообщает Yonhap, футбольная лига Южной Кореи открыла дисциплинарное дело. Однако размер штрафа пока неизвестен.

Отметим, что во время матча на трибуны были помещены куклы, которые держали рекламу местного магазина для взрослых. Ранее "Сеул" принес извинения за ошибку, так как в клубе полагали, что им прислали обычные манекены.

Корейская К-Лига была возобновлена на прошлой неделе.

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