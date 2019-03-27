"Кориантинс" не будет выкупать у "Реала" нападающего Диаса
"Коринтианс" не собирается выкупать трансфер нападающего "Реала" Серхио Диаса, сообщает UOL.
По сведениям издания, в бразильском клубе недовольны выступлениями форварда, который в данный момент играет на правах аренды.
21-летний Диас перешел в "Коринтианс" прошлым летом. В этом сезоне он провел за клуб всего два матча. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.
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