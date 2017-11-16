"Коринтианс" гарантировал себе титул чемпиона Бразилии

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"Коринтианс" гарантировал себе титул чемпиона БразилииЗа три тура до окончания чемпионата Бразилии футболисты "Коринтианса" гарантировали себе победу в Серии А.

В игре 35-го тура команда выиграла у "Флуминенсе" со счётом 3:1.

Дублем в этой встрече отметился бывший нападающий ЦСКА Жо.

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