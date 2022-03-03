"Коринтианс" готов подписать Диего Косту
Бывший форвард сборной Испании Диего Коста получил предложение от "Коринтианса", сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, бразильский клуб готов заключить с 33-летним футболистом контракт до конца 2022 года.
За этот период скандальный нападающий сможет заработать 1,2 миллиона евро.
Коста в середине января расторг контракт с "Атлетико Минейро", за который выступал с августа 2021 года, и сейчас является свободным агентом.
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