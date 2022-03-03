"Коринтианс" готов подписать Диего Косту

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"Коринтианс" готов подписать Диего Косту

Фото инстаграм Диего Косты

Бывший форвард сборной Испании Диего Коста получил предложение от "Коринтианса", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, бразильский клуб готов заключить с 33-летним футболистом контракт до конца 2022 года.

За этот период скандальный нападающий сможет заработать 1,2 миллиона евро.

Коста в середине января расторг контракт с "Атлетико Минейро", за который выступал с августа 2021 года, и сейчас является свободным агентом.

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