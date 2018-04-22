"Коринтианс" играет в футболках, на которых логотип спонсора появляется при потении игрока

В матче чемпионата Бразилии футболисты "Коринтианса" сыграли против "Флуминенсе" (2:1) в особых футболках.

На экипировку нанес логотип спонсора Omo Sports, компания производящая стиральный порошок, который проявляется в момент, когда футболист вспотел.

В данный момент "Коринтианс" занимает пятое место в бразильской Серии А.

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