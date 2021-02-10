"Коринтианс" может взять Педро Рошу в аренду у "Спартака"

Форвард "Спартака" Педро Роша может вновь вернуться в Бразилию.

По информации издания Lance, 26-летний футболист входит в сферу интересов "Коринтианс". Однако, может возникнуть проблема с контрактом. Бразильцы не смогут платить Роше столько же, сколько он зарабатывает в Москве.

Напомним, Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за игрока € 12 млн. 2020 год провел в аренде во "Фламенго".



За "красно-белых" нападающий сыграл всего 19 матчей. На его счету 1 мяч и 2 голевые передачи.



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