"Коринтианс" нацелился на игрока "Спартака"

"Коринтианс" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Педро Роше, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "мушкетёры" готовы подписать 25-летнего футболиста, если тот согласится на снижение зарплаты.

Также выкупить Рошу хочет арендовавший его "Крузейро", однако клуб вряд ли потянет этот трансфер из-за финансовых проблем. За ситуацией следит ещё и "Фламенго".

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 3 миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

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