"Коринтианс" нацелился на игрока "Спартака"
"Коринтианс" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Педро Роше, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, "мушкетёры" готовы подписать 25-летнего футболиста, если тот согласится на снижение зарплаты.
Также выкупить Рошу хочет арендовавший его "Крузейро", однако клуб вряд ли потянет этот трансфер из-за финансовых проблем. За ситуацией следит ещё и "Фламенго".
Рыночная стоимость бразильца оценивается в 3 миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.
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|М
|О
|1
|Фламенго
|36
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|Сантос
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|Палмейрас
|36
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|Атлетико Паранаенсе
|37
|63
|5
|Гремио
|36
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|6
|Сан-Паулу
|37
|60
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|Коринтианс
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|Интернасьонал
|37
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|Форталеза
|37
|50
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|Гоияс
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|Атлетико Минейро
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|Байя
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|Васко да Гама
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|Флуминенсе
|37
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|Ботафого
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|42
|16
|Сеара
|37
|38
|17
|Крузейро
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|КСА
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