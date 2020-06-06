"Коринтианс" намерен заменить Вагнера Лава другим экс-форвардом ЦСКА

"Коринтианс" уже подобрал замену для нападающего Вагнера Лава, который накануне расторг контракт с клубом.

Сообщается, что "мушкетёры" хотят подписать другого экс-форварда ЦСКА Жо, который сейчас выступает за японскую "Нагою Грампус".

33-летний футболист является воспитанником "Коринтианса", за основную команду выступал с 2003 по 2005, а также в 2017 году.

Также бразилец известен по выступлениям за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Галатасарай". В 2013 году Жо выигрывал со своей сборной Кубок Конфедераций.

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