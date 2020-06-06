"Коринтианс" намерен заменить Вагнера Лава другим экс-форвардом ЦСКА
"Коринтианс" уже подобрал замену для нападающего Вагнера Лава, который накануне расторг контракт с клубом.
Сообщается, что "мушкетёры" хотят подписать другого экс-форварда ЦСКА Жо, который сейчас выступает за японскую "Нагою Грампус".
33-летний футболист является воспитанником "Коринтианса", за основную команду выступал с 2003 по 2005, а также в 2017 году.
Также бразилец известен по выступлениям за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Галатасарай". В 2013 году Жо выигрывал со своей сборной Кубок Конфедераций.
Не пропустите: Вагнер Лав попрощался с "Коринтиансом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20