"Коринтианс" объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА

Теги цска москвакоринтиансжотрансферы

"Коринтианс" объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Жо перешел в "Коринтианс", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Жо выступал за японский клуб "Нагоя Грампус", но достался бразильцам бесплатно. Футболист заключил с родным клубом соглашение до 31 декабря 2013 года.

33-летний Жо является воспитанником "Коринтианса". Он также выступал за ЦСКА, "Манчестер Сити", "Эвертон", "Галатасарай", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Аль-Шабаб" и "Цзянсу Сунин". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил пять голов. Двукратный чемпион Бразилии, чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Кубка Конфедераций.

Не пропустите: ЦСКА расстался с тремя молодыми игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов