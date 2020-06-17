"Коринтианс" объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Жо перешел в "Коринтианс", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Жо выступал за японский клуб "Нагоя Грампус", но достался бразильцам бесплатно. Футболист заключил с родным клубом соглашение до 31 декабря 2013 года.

33-летний Жо является воспитанником "Коринтианса". Он также выступал за ЦСКА, "Манчестер Сити", "Эвертон", "Галатасарай", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Аль-Шабаб" и "Цзянсу Сунин". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил пять голов. Двукратный чемпион Бразилии, чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Кубка Конфедераций.

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