"Коринтианс" отказал ЦСКА в трансфере Араны за 10 миллионов евро

ЦСКА проявлял интерес к защитнику "Коринтианса" Гильерме Аране, сообщает Blog do Perrone.

По сведениям издания, российский клуб был готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро, но получил отказ. Бразильцы оценивают игрока не менее, чем в 15 миллионов евро. Также Арана входит в сферу интересов "Бордо".

20-летний Арана выступает за "Коринтианс" с 2014 года, провел за клуб 36 матчей и забил 2 гола.

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