"Коринтианс" претендует на форварда "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша может продолжить карьеру в "Коринтиансе".

По информации Yahoo Esportes Brazil, бразильский клуб хочет усилиться 26-летним футболистом, но не уверен, что сможет удовлетворить его требования по зарплате.

Напомним, что подходит к концу аренда форварда во "Фламенго", в составе которого он сделал 1 ассист в 8 матчах.

Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 2,4 миллиона евро.

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