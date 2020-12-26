"Коринтианс" претендует на форварда "Спартака"
Нападающий московского "Спартака" Педро Роша может продолжить карьеру в "Коринтиансе".
По информации Yahoo Esportes Brazil, бразильский клуб хочет усилиться 26-летним футболистом, но не уверен, что сможет удовлетворить его требования по зарплате.
Напомним, что подходит к концу аренда форварда во "Фламенго", в составе которого он сделал 1 ассист в 8 матчах.
Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 2,4 миллиона евро.
Не пропустите: "Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала". | http://soccernews.ru
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|М
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|38
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|Гремио
|38
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|64
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|Сан-Паулу
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|Интернасьонал
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|Коринтианс
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