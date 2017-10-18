"Корк Сити" стал чемпионом Ирландии

"Корк Сити" оформил чемпионский титул в национальном первенстве, сыграв вничью с "Дерри Сити" (0:0).

Ирландский клуб стал недосягаем в турнирной таблицы для идущего на втором месте "Дандолка".

Это третье чемпионство "Корк Сити" в истории после сезонов-1992/93 и 2005 года. | http://soccernews.ru