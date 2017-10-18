"Корк Сити" стал чемпионом Ирландии

Теги корк сити

"Корк Сити" стал чемпионом Ирландии"Корк Сити" оформил чемпионский титул в национальном первенстве, сыграв вничью с "Дерри Сити" (0:0).

Ирландский клуб стал недосягаем в турнирной таблицы для идущего на втором месте "Дандолка".

Это третье чемпионство "Корк Сити" в истории после сезонов-1992/93 и 2005 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов