Корнаухов: "ЦСКА будет очень сложно в Лиссабоне"

Известный в прошлом футболист Олег Корнаухов высказался о предстоящем матче московского ЦСКА против лиссабонской "Бенфики", который пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Португальский футбол всем известен. Из года в год "Бенфику" покидают футболисты и переходят в очень известные клубы. Но команда всегда снова собирается, снова становится чемпионом, снова играет в Лиге Чемпионов. ЦСКА в предстоящем матче будет очень сложно, потому что в "Бенфике" - молодые быстрые ребята, тяжело будет против них играть, тем более, на поле в Лиссабоне", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, ЦСКА отпраздновал годовщину открытия своего стадиона.