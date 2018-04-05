Корнаухов сделал оптимистичный прогноз на матч "Арсенал" - ЦСКА

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Корнаухов сделал оптимистичный прогноз на матч "Арсенал" - ЦСКАИзвестный в прошлом футболист Олег Корнаухов сделал оптимистичный прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА.

"Думаю, что будет зрелищная, задорная игра, предпосылки к этому есть. Результат предсказать сложно, наверное, будет результативная ничья, скажем - 2:2", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Ролан Гусев также верит в ЦСКА. | soccernews.ru

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борщ

я думаю 3 0 арсик

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