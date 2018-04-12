Корнаухов сделал смелый прогноз на матч ЦСКА - "Арсенал"

Известный в прошлом футболист Олег Корнаухов сделал смелый прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом".

"Как закончится сегодняшний матч? Точный счет не назову, в этом плане игра для меня непредсказуема. Но, думаю, армейцы добьются положительного результата. ЦСКА выступает дома, и должен отдать все силы ради болельщиков. А там - чем черт не шутит, в футболе все возможно, если пойдет, можно замахнуться и на полуфинал", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

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