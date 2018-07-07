Корнеев рассказал, как Россия может обыграть Хорватию
Бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Корнеев считает, что команде Станислава Черчесова нужно избежать появления зазоров между линиями в матче четвертьфинала ЧМ с Хорватией.
"Хорватские футболисты играют в хороших европейских клубах, обладают иными качествами, нежели испанские, к тому же сейчас у них, возможно, единственный шанс в карьере добиться высокого результата на международном уровне. Хорватия до игры с Данией выглядела безупречно, но датчане показали, что хорваты уязвимы. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб подробно разобрал ошибки хорватской сборной. Не думаю, что тактика сборной России будет такой же, как против Испании. Самое главное сейчас, на мой взгляд, не то, оборонительная или атакующая у России будет тактика, а то, чтобы не было больших зазоров между линиями. Нужно сыграть компактно.
Хорваты иногда заигрываются, теряются, их можно поймать на контратаке. Датчане их ловили именно в те моменты, когда хорваты, может быть, слишком самонадеянно шли в атаку, забывая об обороне. В таких моментах Хорватия уязвима", - сказал он.
Игра пройдет сегодня, 7 июля, в Сочи. | http://soccernews.ru
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