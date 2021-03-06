Корнеев рассказал о несостоявшихся переходах в российские клубы Дэвиса и Фати

Теги ансу фатиальфонсо дэвискраснодар

Корнеев рассказал о несостоявшихся переходах в российские клубы Дэвиса и Фати

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев назвал молодых футбольных звёзд, которые в недавнем прошлом могли оказаться в РПЛ.

"Меня удивил "Краснодар" с позитивной стороны. Когда я многим клубам, в том числе европейским, предлагал Альфонсо Дэвиса, "Краснодар" отреагировал в тот же день. От них была реакция с вопросом о структуре сделки. Почему его не взяли? У "Краснодара" своя стратегия. Если бы Дэвис стоил до миллиона, они бы точно рассмотрели предложение. Тогда Дэвис стоил 5 миллионов. Брать 17-летнего игрока за такие деньги - это точно не история "Краснодара". Я это понимаю. Но меня очень порадовала их реакция и быстрая оценка игрока. Мне не стали объяснять, почему именно его не взяли. Когда я озвучил цену, была тишина, но я её понял. 

Почему не отреагировали другие команды РПЛ? Я не предлагал его всем подряд. Я общался с теми клубами, которые, на мой взгляд, могли бы его рассмотреть. Были же и топовые европейские клубы, но я не хочу их называть, чтобы не создавать шумиху. Но сейчас их представители тоже кусают локти. Как я нашёл Дэвиса? Это был звонок одного скаута, с которым я общался. Он попросил меня обратить внимание на игрока. Скаут был европейский. Сказал, что в МЛС появился парень, который тогда был вингером. Чтобы оценить игрока, мне нужно посмотреть пару игр. Этого достаточно, чтобы всё понять. Когда я посмотрел, понял, что потенциально - это топ-футболист.

Почему его не взяли? Это вопрос решений. У любого топ-клуба есть своя система. У некоторых решение принимается быстро, у других оно спускается вниз, и начинают заниматься люди из академий. С Ансу Фати было то же самое. Он мог уйти из "Барселоны" бесплатно в 16 лет. У него заканчивался контракт. Я предлагал его, в том числе и российским клубам. Нужно быть готовым к такому", - сказал Корнеев.

В итоге Дэвис оказался в "Баварии", где играет до сих пор. Фати остался в "Барселоне", продлив контракт до 2022 года.

Не пропустите: Адиль Рами готов вернуться в Россию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов