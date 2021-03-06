Корнеев рассказал о несостоявшихся переходах в российские клубы Дэвиса и Фати
Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев назвал молодых футбольных звёзд, которые в недавнем прошлом могли оказаться в РПЛ.
"Меня удивил "Краснодар" с позитивной стороны. Когда я многим клубам, в том числе европейским, предлагал Альфонсо Дэвиса, "Краснодар" отреагировал в тот же день. От них была реакция с вопросом о структуре сделки. Почему его не взяли? У "Краснодара" своя стратегия. Если бы Дэвис стоил до миллиона, они бы точно рассмотрели предложение. Тогда Дэвис стоил 5 миллионов. Брать 17-летнего игрока за такие деньги - это точно не история "Краснодара". Я это понимаю. Но меня очень порадовала их реакция и быстрая оценка игрока. Мне не стали объяснять, почему именно его не взяли. Когда я озвучил цену, была тишина, но я её понял.
Почему не отреагировали другие команды РПЛ? Я не предлагал его всем подряд. Я общался с теми клубами, которые, на мой взгляд, могли бы его рассмотреть. Были же и топовые европейские клубы, но я не хочу их называть, чтобы не создавать шумиху. Но сейчас их представители тоже кусают локти. Как я нашёл Дэвиса? Это был звонок одного скаута, с которым я общался. Он попросил меня обратить внимание на игрока. Скаут был европейский. Сказал, что в МЛС появился парень, который тогда был вингером. Чтобы оценить игрока, мне нужно посмотреть пару игр. Этого достаточно, чтобы всё понять. Когда я посмотрел, понял, что потенциально - это топ-футболист.
Почему его не взяли? Это вопрос решений. У любого топ-клуба есть своя система. У некоторых решение принимается быстро, у других оно спускается вниз, и начинают заниматься люди из академий. С Ансу Фати было то же самое. Он мог уйти из "Барселоны" бесплатно в 16 лет. У него заканчивался контракт. Я предлагал его, в том числе и российским клубам. Нужно быть готовым к такому", - сказал Корнеев.
В итоге Дэвис оказался в "Баварии", где играет до сих пор. Фати остался в "Барселоне", продлив контракт до 2022 года.
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