Корнеев: "Смолов стоит 16-20 миллионов евро"

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Корнеев: "Смолов стоит 16-20 миллионов евро"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что "Краснодар" оценивает форварда Федора Смолова в 12 миллионов евро.

 "Смолов стоит больше 12 миллионов, на мой взгляд. Исходя из того, какие суммы сейчас крутятся на рынке, и учитывая футбольные качества Федора. Думаю, его можно спокойно оценить в 16-20 миллионов.

Нужно ли Смолову переезжать в Питер? "Зенит" – топовый клуб. Многие игроки мечтают выступать за эту команду. Однако здесь все индивидуально. Нужно задавать вопрос самому Смолову, его агентам. Если Федор хочет пока играть в России – это одно, если решил уехать за границу – совсем другое.

"Краснодар" сделал многое для того, чтобы Федор стал тем, кем он есть. Это тоже амбициозная команда. Но у каждого игрока в карьере наступает такой момент, когда нужно что-то менять, принимать определенное решение. У меня есть ощущение, что у Федора либо сейчас, либо летом и наступит такой период", - приводят слова Корнеева российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Смолов провел за "Краснодар" 15 матчей и забил 10 голов.

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