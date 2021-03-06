Корнеев указал на отсутствие логики в переходе Кокорина в "Фиорентину"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев признался, что его удивил трансфер нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Наверное, это советы влиятельных для кого-то людей. Когда "Фиорентина" бьётся на выживание и берёт в этот момент неготового Кокорина - это всегда вопрос стратегический. Если бы он феерил в "Спартаке", в этом бы была какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в "Фиорентину", которая борется за выживание", - сказал Корнеев.

Напомним, что "Фиорентина" в январе заплатила за 29-летнего россиянина 4,5 миллиона евро.

В составе "фиалок" Кокорин принял участие в трёх матчах, во всех случаях выходя на замену во втором тайме.

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