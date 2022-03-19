Корниленко оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
Фото твиттер "Крыльев Советов"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко порассуждал о перспективах совместного российско-белорусского чемпионата.
"Клубам из Беларуси сейчас разрешено играть в еврокубках, но если они перейдут к нам, то не понимаю, как это будет выглядеть. Сама по себе идея неплохая, географически тоже реализуемо: до Минска, например, из Москвы лететь около часа. Но пока такое сложно представляется.
Расширение РПЛ? Я за то, чтобы календарь был насыщенным и в чемпионате не было больших пауз", - сказал Корниленко.
Напомним, что российские клубы отстранили от участия в международных турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Не пропустите: Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Рамос определился со своим будущим в ПСЖ
-
Корниленко оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
-
Три легионера покинули "Химки"
-
Четыре футболиста близки к бесплатному уходу из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" договорился с защитником "Челси"
-
"Фиорентина" поздравила Кокорина с днём рождения
-
Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для основного игрока
-
"Валенсия" пытается сохранить защитника, которым интересуется "Барселона"
-
Мика Ричардс предложил "Манчестер Юнайтед" поменять капитана
-
"Бавария" определилась с размером предложения по Гравенберху
-
Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"
-
"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ
-
"Бохум" извинился перед арбитром за инцидент в матче с "Боруссией" М
-
Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"
-
"Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд
-
Главные новости дня: 18 марта
-
1
Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси
-
Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022
-
"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18