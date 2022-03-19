Корниленко оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси

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Корниленко оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко порассуждал о перспективах совместного российско-белорусского чемпионата.

"Клубам из Беларуси сейчас разрешено играть в еврокубках, но если они перейдут к нам, то не понимаю, как это будет выглядеть. Сама по себе идея неплохая, географически тоже реализуемо: до Минска, например, из Москвы лететь около часа. Но пока такое сложно представляется.

Расширение РПЛ? Я за то, чтобы календарь был насыщенным и в чемпионате не было больших пауз", - сказал Корниленко.

Напомним, что российские клубы отстранили от участия в международных турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

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