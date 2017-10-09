Корниленко признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко признан лучшим игроком ФНЛ по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

В борьбе за награду 34-летний белорус опередил Андрея Панюкова из "Зенита-2" и Андрея Козлова из "Енисея".

Стоит отметить, что в сентябре Корниленко сыграл за "Крылья Советов" 6 матчей, в которых забил 4 гола.

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