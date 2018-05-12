Корниленко заявил о планах стать тренером

Теги сергей корниленкокрылья советов

Корниленко заявил о планах стать тренеромНападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о своих планах на будущее.

"После окончания игровой карьеры хотелось бы остаться в футболе. Понятно, всю жизнь в нем. На какой должности, не знаю. Конечно, в спортивной сфере хотелось бы остаться. Может, в Самаре получится. Может, в АБФФ.

Сейчас хочу получить тренерскую категорию "А". Хотя еще года два-три надо попыхтеть на футбольном поле", - сказал он.

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