"Король ассистов". Мустафи попрощался с Озилом

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"Король ассистов". Мустафи попрощался с ОзиломЗащитник "Арсенала" Шкодран Мустафи в своем Твиттере попрощался с хавбеком Месутом Озилом, который в ближайшее время перейдет в "Фенербахче".

Футболист опубликовал совместное фото с немцем и пожелал ему удачи.

"Брат, ты никогда не был эгоистичным игроком ни на поле, ни за его пределами. Для меня ты навсегда король ассистов. Жаль, что мы, как команда, не смогли помочь тебе, когда тебе это было необходимо. Всего самого лучшего", — написал Мустафи.

Как сообщалось ранее, Озил прибыл в Стамбул для того, чтобы подписать контракт с турецким "Фенербахче".

Читать также: Озил высказался о предстоящем переходе в "Фенербахче" | http://soccernews.ru
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