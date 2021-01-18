"Король ассистов". Мустафи попрощался с Озилом
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи в своем Твиттере попрощался с хавбеком Месутом Озилом, который в ближайшее время перейдет в "Фенербахче".
Футболист опубликовал совместное фото с немцем и пожелал ему удачи.
Bro, you have been the most unselfish player on and off the pitch, I have ever shared the dressing room with. You will be always remembered as the #AssistKing. Unfortunately we as a team haven’t been able to assist you when you needed us the most. All the best ❤️ #SM20 pic.twitter.com/gEfl6AWzZj— Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) January 18, 2021
"Брат, ты никогда не был эгоистичным игроком ни на поле, ни за его пределами. Для меня ты навсегда король ассистов. Жаль, что мы, как команда, не смогли помочь тебе, когда тебе это было необходимо. Всего самого лучшего", — написал Мустафи.
Как сообщалось ранее, Озил прибыл в Стамбул для того, чтобы подписать контракт с турецким "Фенербахче".
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