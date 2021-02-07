"Король голов Головин". "Монако" ярко отреагировал на бенефис россиянина в Лиге 1

Пресс-служба "Монако" отреагировала на игру российского полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Нимом" (4:3).

"Король голов Головин", – говорится в официальном Twitter монегасков.

В этой встрече Головин забил три мяча и отдал голевую передачу.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел за монегасков 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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