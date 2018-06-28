Король Испании поддержит национальную сборную в матче с Россией

Сборную Испании в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против России поддержит Король Испании Филипп VI, сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.

Филипп VI специально прилетит в Москву и поприсутствует на стадионе "Лужники".

Матч Испания - Россия состоится 1 июля и начнется в 17:00 мск.

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