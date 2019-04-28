"Король ночи" из "Игры престолов" посетил матч "Локомотив" - "Енисей"



На матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Енисей" (0:0, идет второй тайм) появился персонаж телесериала "Игра Престолов" "Король Ночи".

Король смотрел матч, восседая на железном троне.

20 мая на стадионе "Локомотива" будет показана финальная серия 8 сезона "Игры Престолов". Посетить мероприятие может любой, кто подаст заявку на специальном сайте.

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