"Король ночи" из "Игры престолов" посетил матч "Локомотив" - "Енисей"

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"Король ночи" из "Игры престолов" посетил матч "Локомотив" - "Енисей"
На матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Енисей" (0:0, идет второй тайм) появился персонаж телесериала "Игра Престолов" "Король Ночи".

Король смотрел матч, восседая на железном троне.

20 мая на стадионе  "Локомотива" будет показана финальная серия 8 сезона "Игры Престолов". Посетить мероприятие может любой, кто подаст заявку на специальном сайте.

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