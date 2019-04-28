"Король ночи" из "Игры престолов" посетил матч "Локомотив" - "Енисей"
На матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Енисей" (0:0, идет второй тайм) появился персонаж телесериала "Игра Престолов" "Король Ночи".
Король смотрел матч, восседая на железном троне.
Король ночи занял целый сектор на Северной трибуне «РЖД Арены». ❄️ Сможет ли он подчинить себе весь Север и Вестерос – узнаем совсем скоро! 20 мая на «РЖД Арене» компания «Амедиатека» организует показ последней серии «Игры престолов»! Подать заявку на просмотр – got.thefinale.ru
20 мая на стадионе "Локомотива" будет показана финальная серия 8 сезона "Игры Престолов". Посетить мероприятие может любой, кто подаст заявку на специальном сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16