Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Редакция SoccerNews подводит итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Роналду покорил Турин

На стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов жребий свел финалистов прошлого розыгрыша "Ювентус" и мадридский "Реал". Несмотря на то, что королевский клуб серьезно болтает практически на протяжении всего сезона, именно к данному поединку подопечные Зинедина Зидана сумели выйти на пик формы, поэтому справедливо считались фаворитами противостояния. Тем не менее, надежда на серьезное сопротивление со стороны "старой синьоры", по крайней мере, в Турине имела место быть. Но все обошлось без интриги и с горькими последствиями для "Юве". Стоит признать, что в этот раз Массимилиано Аллегри серьезно прогадал с Бентанкуром в середине поля, который заменял дисквалифицированного Пьянича и с Алексом Сандро - на позиции Манджукича слева в атаке. Также подвели центральные защитники, которые просто не успевали за мобильными мадридцами и частенько проваливались в абсолютно безобидных ситуациях.

"Реал" уже на третьей минуте испортил все планы "Ювентусу": провалом в обороне сполна воспользовался Роналду. Забив быстрый гол, "галактикос" умышленно отдали инициативу сопернику, а сами стали грамотно действовать от обороны. У туринцев были возможности восстановить паритет, но как не Кейлор Навас демонстрировал чудеса реакции, так Пауло Дибала занимался транжирством. В итоге все привело к тому, что на 64-й минуте Криштиану забил красивейший второй гол, который обязательно войдет в численные хит-парады и надолго запомнится всем любителям футбола и фактически лишил всех шансов итальянского гранда на выход в полуфинал. Показательным моментом стало то что, болельщики на стадионе не сдерживая слез отчаяния единодушно встали и похлопали португальцу на фантастическую игру. Это было очень здорово и трогательно, ведь такое признание от фанатов соперника в важнейшем матче – это наивысшая похвала для любого футболиста. Перегоревший Дибала спустя две минуты подкинул головной боли своим коллегам, глупейшим образом удалившись из поля. А окончательный гвоздь в крышку гроба "зебр" забил Марсело. Таким образом, Роналду покоряет Турин и фактически вытаскивает свою команду в полуфинал, потому как отыграться с 0:3 на "Сантьяго Бернабеу" сегодняшнему "Ювентусу" просто под силу.

ПриКлоппили

Еще задолго до начала матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в воздухе витало предвкушение чего-то выдающегося. Во-первых, потому что встречались две самые яркие и атакующие команды Премьер-Лиги. Во-вторых, "красные" и "голубые" уже играли в нынешнем сезоне на "Энфилде" и тогда вышел просто фантастический матч с семью забитыми мячами. Ну а в-третьих, несмотря на распространенное признание фаворитом пары "горожан", статистика очных дуэлей Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы говорила в пользу немецкого специалиста. Более того, Клопп – единственный менеджер, против которого каталонец имеет отрицательную статистику в очных противостояниях. И как с этим быть – никто не знал. Главнокомандующий "Ливерпуля" на предматчевой пресс-конференции обещал, что этот поединок запомнится надолго и сдержал свое слово. Он настроил своих футболистов так, что уже к 31-й минуте "Сити" горел 3:0 благодаря точным выстрелам Салаха, Окслейда-Чемберлена и Мане. После шокирующего начала все мысли и план на игру манкунианцев просто рассыпался. Гости так и не смогли прийти в себя, хотя информационное табло отводило еще больше часа игрового времени. Не воодушевила подопечных Гвардиолы и травма Салаха, который вынужден был покинуть поле еще в самом дебюте второго тайма.

И все же несмотря на разгромный проигрыш "Манчестер Сити", если кто и имеет шанс отыграться из всех капитулировавших команд в первых четвертьфинальных поединках, так это "горожане". Потому как забить три гола на "Этихаде" манкунианцы, кажется, способны кому угодно.

"Рома" помогла "Барсе" разбить себя

На следующей неделе "Барселона" отправится погулять по солнечному Риму, возможно отобедает местной пастой или пиццей, погуляет по Ватикану, а также вечером заедет на переполненный "Стадио Олимпико", чтобы де-юре оформить путевку в полуфинал Лиги Чемпионов. Как и предполагалось, никакой интригой в каталонско-римском противостоянии даже не пахло. Подопечные Эрнесто Вальверде разгромили "Рому" со счетом 4:1, де-факто обеспечив себе проход дальше. Нынешний созыв "джилларосси" – не соперник для лидера Примеры. Для "Ромы" сам по себе выход в четвертьфинал уже является серьезным достижением. Определенные шансы у "волков" могли появиться только в случае исключительно невыразительной игры "Барсы". Кстати, отчасти так оно и было - "блаугранас" сыграли ниже своего уровня, но удача была на их стороне. Энергичность и самоотверженность римлян обернулась против их самих. Два первых гола каталонцы забили с помощью Де Росси и Маноласа, после чего сразу провели третий, но уже усилиями своего парня Пике. За десять минут до конца основного времени Джеко подарил римскому клубу призрачную надежду, отквитав один мяч, но последнее слово осталось за хозяевами. Луис Суарес сполна воспользовался очередной грубейшей ошибкой обороны соперника и таким образом оформил разгром.

Удачный выезд "Баварии" в Андалусию

После того, как "Севилья" на предыдущей стадии выбила "Манчестер Юнайтед", команда Винченцо Монтеллы заставила с собой считаться. Надо сказать, что "Бавария" с опаской отправлялась в Андалусию, потому как последние пять встреч на территории Испании мюнхенцы непременно проиграли. Действительно, остерегаться было чего. "Нервионцы" с первых минут завладели инициативой и справедливо на 31-й минуте вышли вперед, хотя просто обязаны были открывать счет гораздо раньше. Но радовались хозяева недолго. Спустя шесть минут баварцы восстановили паритет благодаря автоголу Хесуса Наваса. На второй у "Севильи" ожидаемо не хватило сил, потому как накануне команда провела изматывающий поединок против "Барселоны" в Ла Лиге. "Бавария" не могла не повернуть подобный расклад в свою пользу. Владея полным преимуществом по ходу второй 45-ти минутки, ребята Юппа Хайнкеса вырвали победу и таким образом сняли с себя напряжение перед ответным матчем в Мюнхене.

Символическая сборная

Вратарь: Кейлор Навас ("Реал")

Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал")

Полузащита: Тьяго Алькантара ("Бавария"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападение: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал")

Богдан Архипенко

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