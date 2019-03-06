Королей свергают: Начо ярко высказался о последних результатах "Реала"

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Королей свергают: Начо ярко высказался о последних результатах "Реала"

Защитник "Реала" Начо Фернандес дал комментарии после матча с "Аяксом" (1:4).

"Мы подавлены. Для нас это не привычно - середина сезона, а мы выбыли из гонок за все трофеи. Ла Лига - практически нереально, вылет из Кубка и Лиги чемпионов. Это тяжело описать.

Мы все равно не смогли бы постоянно выигрывать. Королей свергают и это должно было случиться", - приводит слова Начо El Chiringuito.

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