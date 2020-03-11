Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро!

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Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро!

Коронавирус ломает футбольный календарь! Топ-чемпионаты закрывают двери для болельщиков, под угрозой проведения оказалось даже Евро-2020. Пришло время взглянуть на ситуацию в целом и тезисно описать все возможные сценарии футбольной жизни "во время чумы".

Очень тезисно о текущем положении дел в топ-чемпионатах

- Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об остановке всех спортивных событий на территории страны, в частности Серии "А". До 3 апреля чемпионат Италии на паузе. Еще раньше прервать соревнования решила швейцарская Суперлига, а власти кантона параллельно запретили "Базелю" играть дома в Лиге Европы против "Айнтрахта" даже без болельщиков.
- Во Франции все матчи Лиги 1 до 15 апреля пройдут за закрытыми дверями, или с ограничением в 1000 зрителей. Клубы будут сами решать, полностью закрывать трибуны на свои матчи, или впускать тысячу болельщиков.
- В Испании и Германии также принимают решение играть при пустых трибунах. Примера закрыла стадионы для фанов на 2 тура. Матчи Бундеслиги постепенно по одному переносят в категорию "без зрителей" (в частности, молчаливыми будут домашние игры "Баварии", а также Рурское дерби). Немцы до последнего отстаивали матчи с болельщиками, но советы министра здравоохранения и новые случаи заболеваний побудили закрыть вход на арены. В то же время Бундеслига категорически отказывается от переноса матчей и уверяет, что сезон завершится вовремя.
- В Англии чемпионат проходит в обычном режиме. Пока что никаких ограничений для фанов, только забавный запрет на предматчевые рукопожатия для футболистов. При ухудшении ситуации АПЛ вынуждена будет согласиться на пустые трибуны. Остановка чемпионата и перенос туров пока не рассматривается.

Что с еврокубками?

В еврокубках решение по каждому матча принимаются отдельно, учитывая ситуацию в регионе. 7 игр на этой неделе в Лиге Чемпионов и Лиге Европы пройдут (или уже прошли!) без болельщиков: "Валенсия" - "Аталанта", ПСЖ - "Боруссия" Дортмунд, "Севилья" - "Рома", "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон", "Интер" - "Хетафе", ЛАСК - МЮ и "Вольфсбург" - "Шахтер" Донецк. На следующей неделе аналогичная судьба ждет поединки ЛЧ "Ювентус" - "Лион", "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси". Если мюнхенцы выйдут в четвертьфинал, то их поединок также проведут при пустых трибунах. По информации Catalunya Radio, УЕФА серьезно рассматривает возможность остановки Лиги чемпионов и Лиги Европы после раунда 1/8 финала. Сейчас об этом говорить рано – четвертьфиналы состоятся через месяц. Если тенденция распространения вируса останется такой же, не стоит отбрасывать вариант с переносом матчей в регионы, где эпидемии нет. Например, в Турцию или на Кипр.

Главной остается тема с проведением Евро-2020

Пока никакой конкретики. УЕФА мониторит ситуацию и не форсируйте события. По слухам, количество городов могут сократить с 12 до 10, убрав опасные локации. Ранее такими называли Рим, Мюнхен и Лондон, но после того "красных городов" стало больше. Коронавирус подбирается к Бильбао и Амстердаму, остается вопрос с Бухарестом. Власти Румынии запретили проводить мероприятия на 1000+ людей, поэтому матчи внутреннего чемпионата будут проходить без болельщиков. На самом деле, ситуация уже критическая, даже если эпидемия к лету отступит. В Серии "А" сезон не успевают доиграть до конца мая, хотя итальянские клубы должны отпустить футболистов в сборные, а УЕФА заблаговременно должен получить "Стадио Олимпико" в свое распоряжение. В общем можно представить 3 судьбы для Евро-2020:
1. Коронавирус в ближайшие месяцы отступит, и Евро состоится в утвержденном формате в избранных городах. Вовремя, или со смещением на неделю-две!
2. Частичный перенос матчей из зон риска в другие города и ограничения для болельщиков. Ведь приезд фанов из Европы на условный матч Италия – Швейцария даже в какой-то безопасный город не выглядит приемлемо.
3. Перенос турнира на осень или на лето следующего года.

Что делать национальным чемпионатам?

Самое сложное положение в Серии "А", где календарь уже полностью уничтожен. Издание La Repubblica прикинуло 3 сценария для итальянского первенства.
Сценарий первый, "маловероятный": если Евро-2020 перенесут на осень или на следующий год, тогда сезон Серии "А" после завершения эпидемии доиграют в нормальном режиме летом. Уже есть информация, что Италия попросит УЕФА перенести начало турнира.
Сценарий второй, "почти невероятный": чемпионат полностью отменят. Скудетто не выиграет никто, а путевки в еврокубки итальянским клубам выдадут в соответствии с турнирной ситуацией на момент остановки первенства, "Ювентус", "Лацио", "Интер" и "Аталанта" выйдут в Лигу Чемпионов. Ни одна из команд не вылетит из Серии "А", элитный дивизион на один сезон расширится до 22 команд. Звучит безумно, но такой вариант возможен.
Сценарий третий, "наиболее вероятный": от 3 апреля, когда итальянский футбол выйдет из карантина, и к концу весны Серию "А" доиграют в бешеном темпе. Кубок Италии отменят, а в чемпионате будут проводить по 2 тура в неделю. Так удастся догнать график и завершить все дела к Евро-2020. Командам осталось сыграть по 12-13 матчей. Этот расклад выглядит наиболее реалистичным. Конечно, если эпидемия хот бы чуть-чуть погаснет.
В других топ-чемпионатах надеются ограничиться матчами без болельщиков и не переносить матчи на неопределенный срок. Пока так! А дальше будет видно, ведь пока эпидемия коронавируса не спешит сбавлять обороты.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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